Деньги за первенца: Госдума приняла закон, расширяющий программу маткапитала

В четверг, 20 февраля, Госдума приняла в окончательном чтении закон, распространяющий право на получение материнского капитала на родивших первенца, а также увеличивающий сумму выплаты на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка. Об этом сообщает «Интерфакс».

Семьи, где в 2020-м родился первый ребенок, получат от государства 466 617 рублей. При рождении второго ребенка маткапитал увеличится на 150 тыс. рублей и составит в общей сложности 616 617 рублей.

Законом, в соответствии с поручением главы государства, программа материнского капитала продлевается до 2026 года. При этом законом сокращаются сроки выдачи сертификата и денег.

Поправки распространяют право на материнский капитал за первого ребенка и на мужчин-усыновителей. Так же как и для женщин, в подобных случаях его размер составит 466 тыс. 617 рублей.