За год турпоток из Литвы в Калининград вырос на 137%

За год турпоток из соседней Литвы в Калининградскую область увеличился на 137%. Об этом в четверг сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

По её словам, рост турпотока связан с введением электронных виз. Рост числа туристов, посетивших область, во многом обеспечил общее увеличение турпотока в страну. «В лидерах по темпам роста оказались Литва (+137%), Польша (+75,4%) и Латвия (+52%) — это связано с введением с 1 июля электронных виз для посещения Калининградской области. Визы могут получить граждане 53 стран, но чаще всего оформляют жители соседних — Литвы, Латвии, Германии и Польши», — отметила Тюрина.