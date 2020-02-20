Число детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось почти на 40%

За три года с 2017 по 2019 год в Калининградской серьезно сократилось количество случаев лишения или ограничения родительских прав. Об этом в четверг сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заместителя министра социальной политики Алексея Фещака.

Число детей, которые приобрели статус «оставшихся без попечения родителей», сократилось на 38,8%. Отмечается, что снижение произошло «благодаря профилактической работе по раннему выявлению неблагополучных семей и их сопровождению, проводимой органами социальной защиты, а также центрами и отделениями помощи семье и детям».