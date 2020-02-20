На карантин закрылась школа №17 и детсад №40

Из-за карантина по гриппу и ОРВИ приостановлены занятия в школе №17 областного центра. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в четверг сообщили в пресс-службе городской администрации. Возобновились занятия в школе №46.
По-прежнему на карантин закрыты школы №№ 26, 43, и 56 (второй корпус). На вынужденные каникулы также отправились учащиеся 95 классов в 22 школах города (№№ 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 28, 35, 36, 38, 39, 47, 53, 56; гимназия №№ 1, 22, 40). Также полностью закрыт детский сад № 40 и еще 17 групп в девяти других учреждениях дошкольного образования.
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