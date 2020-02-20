В МЧС раскритиковали концепцию застройки нового променада в Светлогорске

В МЧС подвергли критике концепцию строительства курортно-оздоровительный комплекса вдоль нового променада в Светлогорске. Соответствующее заявление в четверг сделал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы УМЧС Алексей Лемешко во время обсуждения обновленной версии концепции архитектурно-градостроительным советом области.

«Если возникнет чрезвычайная ситуация, есть риски и большие риски, — заявил представитель МЧС. — Мы знаем, что происходило в начале 2019 года (обрушение старого променада — прим. „Нового Калининграда“). Этот вопрос вообще не отражен в вашем докладе, в вашей концепции, которую предлагаете — вопрос доступа пожарной техники и спасателей, доступа во все помещения, как требует федеральное законодательство. Конечно же, это красивая картинка, но вопросы безопасности проживания и пребывания... А там, как понимаю, более тысячи человек будут находится круглосуточно... Это достаточно настораживающий вопрос. Тем более, знаем составляющую нашей службы в Светлогорске, туда итак доступ подразделений невозможен зачастую».

Представитель инвестора пообещал учесть в будущем все аспекты безопасности, но при этом заверил, что предполагаемые строительные материалы будут огнеустойчивыми. Лемешко уточнил, что дело не материалах, в том числе в возможности обеспечения деятельности спасателей.

«Если там что-то произойдет, то будет уже поздно, — Пока приедет пожарные, они не успеют отреагировать своевременно и оказать ту первоначальную помощь людям, которая находится там. То же самое обрушение этих зданий, конструкций — вот это вопрос. Променад итак уже обрушен. Ветровая нагрузка на фасады зданий, которая должна учитываться — вот что я прошу от вас. Имеет ли оно место быть там, и допустимо ли оно по вопросам точки зрения безопасности?», — заключил Лемешко.

Согласно представленной концепции, на променаде будет пешеходная зона. Предусматривается заезд только спецтранспорта и в определенное время суток. При этом съезд находится лишь в восточной части променада, возле детского лагеря. Также предлагается сделать несколько новых пешеходных спусков.