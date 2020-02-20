Лоукостер объявил о начале полетов из Гданьска на север Швеции

Лоукостер объявил о начале полетов из Гданьска на север Швеции
Шеллефтео / Wikimedia Commons
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Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о начале полетов из Гданьска на север Швеции. Об этом сообщает польская Wyborcza. Первые рейсы обещают уже в начале июня.

Компания будет осуществлять рейсы в город Шеллефтео на северо-востоке Швеции, в лене Вестерботтен. Этот город также известен как «ворота в Лапландию», его население — около 32 тыс человек, Шеллефтео окружают 1,5 тыс. озер.

Самолеты из Гданьска в Шеллефтео будут летать два раза в неделю, в четверг и воскресенье. Билеты уже появились в продаже, самые дешевые должны стоить 89 злотых.

Материал подготовлен при поддержке Польского культурного центра в Калининграде  

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