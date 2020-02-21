В выходные синоптики обещают региону облачность, тепло и дожди

Предстоящие выходные в Калининградской области будут теплыми, но пасмурными и дождливыми. Об этом свидетельствует прогноз Гидрометцентра РФ. В субботу и воскресенье ожидается около 7-8 градусов тепла, облачность и небольшие дожди. По ночам обещают снег с дождем и +3-4 градуса.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды чуть менее оптимистичен, в субботу он обещает +6 градусов и в воскресенье +5 градусов, в субботу небольшой дождь, в воскресенье небольшой дождь со снегом.

Согласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», в субботу с утра будет небольшой дождь и ветер, днем будет затишье и 5,5 градуса тепла, ветер и дождь вновь начнутся вечером. В воскресенье этот прогноз обещает +5 градусов и туман в вечерние часы.