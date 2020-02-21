Мэрия предупреждает о перекрытиях дорог из-за салюта в День защитника Отечества

Из-за праздничного салюта и фейерверка в честь Дня защитника Отечества 23 февраля в Калининграде будет перекрываться движение транспорта. Об этом предупреждает мэрия на своей странице в «Фейсбуке».

Первые залпы салюта будут даны в 21:00 с набережной Преголи (в районе двухъярусного моста, администрации порта).В этой связи будет перекрыто движение транспорта с 19.30 до 22 часов по Гвардейскому проспекту (ул. Ген-фельдм. Румянцева (бывш. Горной) до ул. Театральной); по ул. Ген.-фельдм. Румянцева (от Ген. Галицкого до Д. Донского).

Также в мэрии напоминают, что эти же участки дорог 23 февраля будут перекрыты и с 10 до 12 часов – во время возложения на Мемориальном ансамбле на братской могиле 1200 воинов-гвардейцев.

На время перекрытий общественный транспорт будет направлен в объезд:

— автобус № 4 по проспекту Советскому, пл. Победы, проспекту Ленинскому, проспекту Московскому, ул. Ген. Буткова и далее по существующему маршруту. В обратном направлении по проспекту Московскому с разворотом в районе ул. Октябрьской, проспекту Ленинскому, пл. Победы, проспекту Советскому и далее по существующему маршруту;

— автобус № 49 с проспекта Московского по эстакадному мосту на проспект Ленинский и далее по существующему маршруту. В обратном направлении с проспекта Ленинского на проспект Московский с разворотом на кольцевой развязке в районе пересечения с ул. Ген.-фельдм. Румянцева и далее по проспекту Московскому по существующему маршруту;

— автобусы №№ 72, 75 и троллейбус № 2 по ул. Театральной, проспекту Ленинскому, проспекту Московскому. В обратном направлении по тому же маршруту.