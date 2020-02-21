В Роспотребнадзоре зафиксировали рост числа зараженных ВИЧ подростков

В Роспотребнадзоре отметили рост числа зараженных ВИЧ среди подростков и детей в России. Об этом в пятницу, 21 февраля, пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы ведомства.



«Возрастает количество детей и подростков, инфицированных ВИЧ, проживающих на территории России. По данным ведомственного мониторинга, на диспансерном наблюдении состоит более 11,4 тысячи ВИЧ-инфицированных детей и подростков», — привели слова из сообщения в ведомстве.

Согласно опубликованным данным, свыше половины из них старше 11 лет, а еще 16,9% — в возрасте 8-10 лет. При этом в прошлом году в Роспотребнадзоре зафиксировали снижение доли подростков и молодёжи среди инфицированных, у которых впервые выявили ВИЧ в возрасте 15-20 лет. В период с 2012 по 2019 годы этот показатель уменьшился вдвое — с 1,6% до 0,8%.