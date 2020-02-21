Роспотребнадзор встревожен ростом устойчивости ВИЧ к лекарствам

В Роспотребнадзоре считают, что рост резистентности вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) «свидетельствует о рискованной ситуации», передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Роспотребнадзора. Отмечается, что невосприимчивость вируса растет ко всем классам препаратов.



По данным издания, медики отмечают тенденцию к постепенному распространению лекарственной устойчивости вируса среди людей, которых принято считать «наивными пациентами». Уточняется, что эти больные ранее не принимали лекарства от ВИЧ. «В 2015-2019 годах у 5,2% пациентов, не имеющих опыта приема антиретровирусных препаратов, была выявлена лекарственная устойчивость ВИЧ», — следует из документа.

В предварительных данных Роспотребнадзора отмечается, что всего в прошлом году в России проживало 1,068 млн россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция. Также в 2019 году зафиксировали темпы заражения вирусом — 7,5% — около 80,1 тыс. случаев по сравнению с 85,9 тыс. в 2018 году.