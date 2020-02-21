В канун праздников ГИБДД предупреждает о начале массовых проверок на трезвость

В канун праздников ГИБДД предупреждает о начале массовых проверок на трезвость
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области началась профилактическая акция «Нетрезвый водитель», сообщает региональное управление ГИБДД в своих соцсетях.

Массовые проверки на трезвость продлятся с пятницы, 21 февраля по понедельник, 24 февраля. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по горячей линии 8(4012) 552-811.

В ГИБДД напоминают, что за управление машиной в состоянии опьянения, а также за невыполнение водителем требования пройти медосвидетельствование предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение в течение года влечет уголовную ответственность по ст. 264.1 УК РФ, которая предусматривает лишение свободу на срок до двух лет, лишение права управления автомобилем на срок до 3 лет и штраф в размере от 200 до 300 тыс. рублей.

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