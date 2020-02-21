В Росстате рассказали, к чему стремятся российские мужчины

В Росстате рассказали, к чему стремятся российские мужчины
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Опросы

Российские мужчины считают главными целями в жизни материальное благополучие семьи и рождение ребенка, а также покупку своего жилья, передает в пятницу, 21 февраля, РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Около 59% респондентов разделяют мнение, что регистрация брака — это обязательное условие счастливой семейной жизни, а около 31% заявили, что оформление отношений в ЗАГСе для них «желательное мероприятие». И только 10% не хотят вступать в супружеский брак.

Как рассказали в издании, средний возраст регистрации брака у мужчин составляет 27,5 лет, а к 30 годам большая часть россиян уже женаты. Так, почти 44% опрошенных уверены, перед свадьбой будущие муж и жена должны иметь опыт совместной жизни.

По данным Росстата, в идеале 50% мужчин хотели бы воспитывать двоих детей, еще 20% грезят о троих. По мнению российских мужчин, препятствиями для рождения ребенка являются материальные трудности, неуверенность в завтрашнем дне и жилищные проблемы. В Росстате отметили, что создать семью с большим количеством детей хотят представители относительно малообеспеченных или богатых групп населения.

«Наиболее решительно настроены на решение матримониальных задач мужчины со средним профессиональным и законченным высшим образованием», — говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать (6)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter