В Росстате рассказали, к чему стремятся российские мужчины

Российские мужчины считают главными целями в жизни материальное благополучие семьи и рождение ребенка, а также покупку своего жилья, передает в пятницу, 21 февраля, РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.



Около 59% респондентов разделяют мнение, что регистрация брака — это обязательное условие счастливой семейной жизни, а около 31% заявили, что оформление отношений в ЗАГСе для них «желательное мероприятие». И только 10% не хотят вступать в супружеский брак.

Как рассказали в издании, средний возраст регистрации брака у мужчин составляет 27,5 лет, а к 30 годам большая часть россиян уже женаты. Так, почти 44% опрошенных уверены, перед свадьбой будущие муж и жена должны иметь опыт совместной жизни.

По данным Росстата, в идеале 50% мужчин хотели бы воспитывать двоих детей, еще 20% грезят о троих. По мнению российских мужчин, препятствиями для рождения ребенка являются материальные трудности, неуверенность в завтрашнем дне и жилищные проблемы. В Росстате отметили, что создать семью с большим количеством детей хотят представители относительно малообеспеченных или богатых групп населения.

«Наиболее решительно настроены на решение матримониальных задач мужчины со средним профессиональным и законченным высшим образованием», — говорится в сообщении.