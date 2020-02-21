«Плохой урок»: учителя калининградской школы уличили в нарушении ПДД (видео)

На улице 9 Апреля сотрудники дорожно-постовой службы регионального ГИБДД задержали женщину, переходившую проезжую часть в неположенном месте. Женщина сказала, что она учитель и опаздывает на урок в школу. Видео размещено на странице ведомства в Instagram.
На видео запечатлен момент, как женщина перебегает проезжую часть. Сотрудник ДПС задерживает нарушительницу и спрашивает, каким образом она переходила дорогу. Женщина объясняет, что она учительница и опаздывает в школу на урок.
«Плохой урок. И два балла вам по ПДД», — сказал один из постовых, когда ей выписывали штраф.
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В Калининградской области с начала февраля 2020 года к административной ответственности за переход проезжей части с нарушением Правил дорожного движения привлечено 684 человека. Полицейские призывают пешеходов не нарушать Правила дорожного движения и переходить проезжую часть в установленном месте. Госавтоинспекция в очередной раз призывает пешеходов соблюдать правила дорожного движения, не переходить улицу в неположенных для этого местах! Согласно пункта 4.5. ПДД: На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. Помните, что дорога ошибок не прощает! #гибдд39 #ГИБДД #Калининград #дтп
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