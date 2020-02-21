«Плохой урок»: учителя калининградской школы уличили в нарушении ПДД (видео)

На улице 9 Апреля сотрудники дорожно-постовой службы регионального ГИБДД задержали женщину, переходившую проезжую часть в неположенном месте. Женщина сказала, что она учитель и опаздывает на урок в школу. Видео размещено на странице ведомства в Instagram.

На видео запечатлен момент, как женщина перебегает проезжую часть. Сотрудник ДПС задерживает нарушительницу и спрашивает, каким образом она переходила дорогу. Женщина объясняет, что она учительница и опаздывает в школу на урок.

«Плохой урок. И два балла вам по ПДД», — сказал один из постовых, когда ей выписывали штраф.