Минздрав о «домашнем карантине» по коронавирусу: привязать людей никто не вправе

То, что в регионе называют «домашним карантином» по коронавирусу на самом деле таковым не является, речь о надомном наблюдении за людьми, посетившими Китай. При этом ограничить их передвижения по городу никто права не имеет. Об этом журналистам в пятницу сообщил глава областного минздрава Александр Кравченко, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Конечно, мы им рекомендуем по возможности ограничить контакты. Но это же здоровые люди, <...> которых куда-то взять и привязать ни морального, ни юридического права ни у кого нет, да в этом и нет необходимости. Просто был план соответствующий утвержденный, что люди, которые приехали из очагов, где они могли контактировать, попытаться ограничить их внешние контакты. И это не домашний карантин, это надомное наблюдение за этими пациентами. С ними ежедневно есть контакт медработников, их ежедневно осматривают для того, чтобы при первых признаков вирусных заболеваний, не важно каких, можно было взять их под детальное наблюдение», — сказал Кравченко.