На перекрёстке Киевская — Калинина начали вязать арматуру под трамвайные пути

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В пятницу, 21 февраля, на перекрестке улицы Киевской — проспектов Ленинского и Калинина начали вязать арматуру под будущими трамвайными путями. ОБ этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уже сформирована песчаная подушка, уложен слой щебенки, забетонирован нижний слой бетона под путями. Сейчас начинается обвязка арматуры, выставляют разборную опалубку под бетонирование трамвайных путей.

«Предстоит кропотливая работа по установке рельсов на портале по нужной высоте, их виброизоляция и заливка бетонного основания. Этот этап более трудоёмкий, чем был на правой стороне и даже на отремонтированном участке ул. Киевской. Дело в том, что на перекрёстке запроектированы три стрелки, а также закругления путей, что потребует особенно тщательной выверки уровня рельсов, которые должны иметь различную высоту на внешнем и внутреннем радиусах поворота, — говорится в сообщении администрации.

Схема дальнейших работ на перекрестке будет в основном такой же, как была на ул. Киевской: монтажники «Калининград-ГорТранса» выставят на порталах рельсы, забетонируют их, и передадут стройплощадку дорожникам, которые приступят к подготовке и к укладке асфальтового полотна проезжей части. Работы на участке Киевской от трамвайного депо до Ленинского проспекта должны завершиться в мае 2020 года.

Тёплая зима очень помогает дорожникам, строительные работы практически не прерывались, а ремонтники вышли на улицы на месяц раньше обычного.



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