Россия потребовала от Италии разъяснений по поводу обысков у наших биатлонистов

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Россия потребовала от Италии разъяснений по поводу обысков у наших биатлонистов

Посольство потребовало разъяснений от МИД Италии и аппарата председателя Совета министров по поводу обысков в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в итальянской Антхольц-Антерсельве. Об этом пишет «Коммерсант».

«Посольство России в Италии связалось с МИД Италии и аппаратом Председателя Совета министров Италии. Потребовали разъяснений»,— сказано в сообщении посольства в Twitter

Ранее в субботу полиция Италии провела обыски в номерах биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, тренера Александра Касперовича. По предварительным данным, Логинова подозревают в повторном нарушении антидопинговых правил. Кроме того, в полицию поступила жалоба от Международного союза биатлонистов на Касперовича, который находится на ЧМ не по своей аккредитации. У Логинова изъят мобильный телефон и компьютер. Из-за обысков он может пропустить сегодняшнюю эстафету. Ранее на этом чемпионате Логинов выиграл золотую медаль в спринте и бронзовую — в гонке преследования.

 

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