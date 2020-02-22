«Спланированная акция»: тренер российских биатлонистов прокомментировал обыски

«Спланированная акция»: тренер российских биатлонистов прокомментировал обыски
Виталий Невар / Новый Калининград
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Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев считает, что обыски у российских биатлонистов на чемпионате мира в Италии являются спланированной акцией Международного союза биатлонистов (IBU) по очернению команды РФ. Об этом он заявил ТАСС .

Хованцев считает, что ситуация с российскими спортсменами «доведена до абсурда». «Вновь делается все, чтобы создать вокруг команды негативный фон. Да, Каспервович находился здесь не по своей аккредитации, но это не повод для того, чтобы писать заявления в полицию. У французов была такая же история, но их человека просто оштрафовали на €500. <…> Уверен на сто процентов, что это спланированная акция»,— сказал он.

Напомним, утром итальянская полиция провела обыски в номерах тренера Александра Касперовича и биатлонистов Евгения Гараничева и Александра Логинова. IBU заподозрила Касперовича в использовании поддельной аккредитации, а Логинова — в употреблении допинга (в 2013 году спортсмена дисквалифицировали за нарушение антидопинговых норм). Российские дипломаты потребовали от МИД Италии объяснений по поводу данного инцидента.

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