Штормовое предупреждение: МЧС сообщает об усилении ветра вечером и ночью

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Штормовое предупреждение: МЧС сообщает об усилении ветра вечером и ночью

Региональное МЧС объявило штормовое предупреждение. Информация размещена на сайте ведомства.

«Вечером и ночью 22-23 февраля 2020 г. в прибрежной части Калининградской области с усилением юго-западного и западного ветра порывами 22-24 м/с ожидается сильное волнение: высота волны 4 – 4, 5 м. В открытой части юго-востока Южной Балтики высота волны 5,0-6,0 м.

Главное управление МЧС России по Калининградской области рекомендует: в указанное время соблюдать особую осторожность, при вынужденном пребывании на водоемах соблюдать осторожность, не выходить на водоемы на лодках и других маломерных судах», — говорится в сообщении.

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