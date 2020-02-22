Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России «критической»

Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России «критической»
Виталий Невар / Новый Калининград
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По мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, в России сложилась критическая ситуация с ВИЧ. Тем не менее, он отметил рост внимания к этой проблеме, пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Твиттер» Кудрина.

«Все больше внимания к вопросу лечения ВИЧ. Есть надежда, что усилий по преодолению критической ситуации в России будет все больше», — говорится в сообщении.

Как уточняет информагентство, так Кудрин прокомментировал сообщение газеты «Коммерсантъ», которая в субботу сообщила о неопубликованных поручениях президента РФ Владимира Путина по ситуации с ВИЧ в стране.

По данным газеты, Путин поручил в два раза — до 90% — увеличить охват антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ, «проработав вопросы снижения отпускных цен с фармпроизводителями и осуществления централизованной закупки». Правительству, в частности, поручается «уделить приоритетное внимание ключевым группам риска, в которых распространяется заболевание (наркопотребители, секс-работники, мужчины, практикующие секс с мужчинами, заключенные и т. д.), разработав программы профилактики и обеспечив финансированием».

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