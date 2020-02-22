Россияне выбрали три варианта талисмана будущей переписи населения

Определился шорт-лист талисманов Всероссийской переписи население, сформированный по итогам голосования. Он представлен на сайте ВПН, пишет «Коммерсант».

Как уточняет информагентство, победителя выберет жюри, награда автору победившего эскиза — 60 тыс. руб. Итоги конкурса будут опубликованы не позднее 28 февраля.

В топ-3 шорт-листа попали Тигр Ярослав, Птенчик Лева и Бурый медведь на фоне российского триколора с карандашом в лапах.

Отметим, что на голосование были выставлены два талисмана от Калининградской области, но они в шорт-лист не попали.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, население отдаленных и труднодоступных регионов перепишут в период с 1 апреля по 20 декабря.