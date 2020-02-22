Шнуров хочет начать политдеятельность с выступлений против цензуры в культуре

Вступивший на днях в «Партию роста» лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, заявил, что планирует начать свою политическую деятельность с вопросов культуры. Об этом пишет «Интерфакс».

«Первое, что я вижу и мне это близко — это культура. Культура не в том смысле, в котором ее понимают многие, как какой-то заповедник, какое-то сакральное знание, которое доступно немногим, а культура как наша среда. То, где мы существуем», — сказал он, уточнив при этом, что будет выступать против цензуры в культуре, но за понимание «уместности» как основы культуры.