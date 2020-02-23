Работа энергетиков из-за штормового ветра переведена в режим повышенной готовности

В связи со штормовым предупреждением по Калининградской области Энергетики региона с 6:00 воскресенья, 23 февраля, переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщает АО «Янтарьэнерго» на своем сайте.



Режим введен в связи с усилением западного ветра порывами до 25 м/с для ликвидации возможных ЧС на объектах электроэнергетики. На случай аварийных отключений в готовность приведены резервные источники питания. Мобильные силы предприятия готовы в случае возникновения нештатных ситуаций в электросетевом комплексе оперативно приступить к ликвидации последствий, заявили в «Янтарьэнерго».

Также, по информации компании, на время действия режима повышенной готовности приостановлены плановые ремонтные работы на подстанциях и линиях электропередачи. На питающих центрах проводится учащенный контроль за работой оборудования и внеочередные осмотры воздушных линий, находящихся в зоне прохождения атмосферного фронта.

О нарушениях в работе электросетей можно сообщить по телефону «горячей линии»: 8 800 775 57 48. Звонок бесплатный.