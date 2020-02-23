На калининградском побережье отменили штормовое предупреждение о сильных волнах

На побережье Калининградской области в воскресенье, 23 февраля, сильное волнение больше не ожидается. Штормовое предупреждение о высоких волнах отменяется, сообщает региональное управление МЧС.



Как отмечают в управлении со ссылкой на прогноз Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в прибрежной части Калининградской области ожидается высота волны до 2-3 м, вечером — до 1,5-2 м. В открытой части юго-востока Южной Балтики высота волны — до 3-4 м, вечером — до 2-3 м.

Ранее сообщалось, что высота волн у побережья может достигнуть 4 — 4, 5 м, в открытой части юго-востока Южной Балтики — до 5-6 м.

Утром в воскресенье в Балтийске был зафиксирован ветер скоростью 25 м/с.