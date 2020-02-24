Калининградцам обещают прохладную и немного дождливую неделю

Синоптики обещают, что на предстоящей короткой рабочей неделе в Калининграде и области сохранится «плюсовая» температура, но слегка похолодает. Погода будет преимущественно пасмурной. Соответствующие данные публикуют гидрометеорологические службы.



Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, во вторник днем будет +8°, облачно и временами дождь, в среду — +7° переменная облачность, временами небольшой дождь, в четверг — +4°, облачно и дождь, в пятницу — +4°, небольшая облачность и без осадков. Температура по ночам может опускаться ниже 0°, ожидается мокрый снег с дождем.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды публикует похожие данные. Во вторник днем будет +7° и умеренный дождь, в среду — +5°, умеренный дождь, в четверг температура опустится до +4°, в пятницу ожидается всего +3°, будет идти умеренный снег с дождем.

Согласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», во вторник будет до +5,4° и облачно в течение всего дня, в среду возможен незначительный снег днем и 5,1°, в четверг будет ясно в течение всего дня, возможен снег и похолодает до 2°. В пятницу ожидается 3,6°, ветер в течение дня и туман ночью.