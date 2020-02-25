В Литве хотят ввести чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса

Министерство внутренних дел Литвы провело заседание комиссии по чрезвычайному положению в связи распространением коронавируса в Италии. Об этом пишет Delfi.

По словам главы МВД Литвы Риты Тамашюнене, на заседании было принято решение предложить правительству в качестве превентивной меры объявить чрезвычайное положение. Правительство обсудит это предложение в ближайшее время.

«Мы подготовили служащих к подобным случаям, сегодня обсудили и обеспечение. Мы видим, что один (оперативный) центр все же работал бы эффективнее, поэтому предлагаем правительству принять такое решение», — сказала Тамашюнене.

В мире от коронавируса умерли почти 2600 человек, болеют порядка 80 000 человек, в основном в Китае. Недавно в Италии вирус унес жизни пяти человек. его установили у 219 жителей.

В настоящее время у вернувшегося из Италии в Литву пациента подозревают коронавирус. Сейчас ждут результаты анализов.