Умер последний маршал Советского Союза

Умер последний маршал Советского Союза
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Москве умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщает во вторник «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны.

Язову было 95 лет. В качестве причины смерти указывают тяжелую и продолжительную болезнь.

Язов был последним министром обороны СССР и последним остававшимся в живых маршалом Советского Союза. Он руководил ведомством с мая 1987 года по август 1991 года.

В августе 1991 года он как член ГКЧП дал приказ о вводе танков и другой военной техники в Москву. Его арестовали по прилете во «Внуково» из Фороса и обвинили в госизмене. В феврале 1994 года он попал под амнистию.

За подвиги в годы Великой Отечественной войны Язов был награжден орденом Красной Звезды.

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