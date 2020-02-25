В «Храброво» приземлился первый самолет из Самары

В «Храброво» приземлился первый самолет из Самары
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградский аэропорт принял первый рейс из Самары. Самолет приземлился в 1:35 в понедельник, 24 февраля. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

В 2:35 самолет отправился в обратный рейс. В рамках осенне-зимнего расписания рейсы будут выполняться по пятницам, раз в неделю. Время вылета из Самары — 10:20, прилет в Калининград — 11:05. Время вылета из Калининграда — 12:05, прилет в Самару — 16:50. В ближайшем месяце перелет будет осуществлен 6, 13, 20, 23 и 27 марта. В период весенне-летнего расписания планируется выполнение рейсов дважды в неделю по субботам и понедельникам.

В 2020 году региональный бюджет предусматривает ассигнования на предоставление субсидий. Их цель — возмещение авиаперевозчикам недополученных доходов от перевозок населения. Сумма — 26,2 млн рублей.

«Выбраны два направления — Самара и Псков. Расчетный размер субсидии маршрута Калининград — Самара из бюджета Калининградской области составил более 19 миллионов рублей, из Калининграда в Псков — более 7 млн рублей. <...> Отмечу, что авиабилеты, субсидируемые за счет областного бюджета, могут приобрести все граждане без исключения», — сообщила министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова.

Представители авиакомпании «РусЛайн» выразили готовность открыть рейс Калининград — Псков с частотой полетов два раза в неделю с 1 апреля текущего года.

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