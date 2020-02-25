За выходные в регионе задержали 40 нетрезвых водителей, одного повторно

За время праздничных выходных, с 21 по 24 февраля, на территории области сотрудники ГАИ выявили 40 нетрезвых водителей, одного их которых повторно. Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции региона.

Сотрудники ГИБДД отмечают, что находящиеся за рулем в состоянии опьянения водители допускают множество грубых нарушений ПДД: превышение скорости, рискованные обгоны и маневры, пренебрежение требованиями знаков и сигналов светофора.

«Госавтоинспекция Калининградской области призывает граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную часть по телефону: 8(4012)552-811», — отметили в пресс-службе.