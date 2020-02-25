ВЦИОМ: 41% россиян планируют участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию

ВЦИОМ: 41% россиян планируют участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию
Виталий Невар / Новый Калининград
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Почти половина (41%) жителей России выразили готовность принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Это выяснилось в ходе опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с целью изучения отношения россиян к общероссийскому голосованию по внесению правок в Конституцию РФ.

Аналитики отметили, что степень информированности о предстоящем весной голосовании постепенно растет. Если 24 января о нём 72% слышали опрошенных, то к 20 февраля количество осведомленных увеличилась до 79%. Больше половины (66%) соотечественников считают, что могут принять участие в голосовании.

Как отметили специалисты, с содержанием конституционных поправок знакома только четверть (23%) респондентов. Из конкретных предложений россияне чаще всего вспоминают про обязательную регулярную индексацию пенсий (9%), изменения в социальной политике (5%), а также ограничения на пребывание в должности главы страны для одного человека более двух сроков подряд (4%).

Большинство (97%) жителей России хотят, чтобы государство контролировало доступность и качество медицинского обслуживания в стране. 96% граждан разделяют мнение, что государство также должно обеспечивать социальной поддержкой детей. Среди других предложений, которые поддерживают опрошенные — принятие МРОТ не менее величины прожиточного минимума (95%), ежегодную индексацию пенсии (94%), неделимость территории РФ (94%). Кроме того, респонденты считают, что чиновникам надо запретить иметь вид на жительство в другой стране, иностранное гражданство или счета за рубежом (93%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 20 февраля среди 1600 россиян старше 18 лет посредством телефонного интервью.

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