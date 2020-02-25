Калининградок приглашают на бесплатное обследование в День женского здоровья

Калининградок приглашают на бесплатное обследование в День женского здоровья
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области проведут бесплатное медицинское обследование в рамках акции «День женского здоровья». Акция,  приуроченная к 8 Марта, будет проходить 29 февраля с 9 до 15 часов. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Мероприятие проводится четвертый год. Оно будет проходить во всех медицинских организациях региона, имеющих в своей структуре женские консультации. Исключением являются центры женского здоровья, так как в этот день там ведутся плановые приемы пациенток.

Также к акции присоединяется Областной центр специализированных видов медицинской помощи (ЦСВМП). Там женщины смогут исследовать кожу на наличие злокачественных новообразований.

Более подробную информацию можно получить по телефонам лечебных учреждений, в которых пройдет мероприятие — это роддома № 3 и 4 Калининграда, а также женские консультации городских и районных больниц, ЦСВМП.

Владимир Витальевич Рафальский +79107871811 v.rafalskiy@mail.ru», — говорится в сообщении.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.


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