В Калининградской области резко выросли суммарные долги по зарплате

В Калининградской области резко выросли суммарные долги по зарплате
Виталий Невар / Новый Калининград
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По итогам января суммарная просроченная задолженность работодателей Калининградской области достигла 5,1 млн руб. и впервые с 2018 года превысила 1 млн руб. За месяц просроченные долги по зарплате выросли в 18 раз. Последний раз просроченная задолженность в области складывалась в сумме свыше 5 млн руб. в 2017 году. Такие данные опубликовал Росстат.

Всего задолженность сформировалась перед 88 сотрудниками. 79 из них работают в одной компании из сферы обрабатывающих производств.

Отметим, что статистика Росстата по долгам по зарплате сильно расходится с оценками областной прокуратуры.

Так, например, в середине 2019 году прокуратура сообщала, что одно их крупнейших предприятий области — «Балтптицепром» — выплатило задолженность по зарплате перед сотрудниками, которая составляла 15 млн руб. При этом Росстат не фиксировал это долг.

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