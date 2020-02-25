В Калининградской области резко выросли суммарные долги по зарплате

По итогам января суммарная просроченная задолженность работодателей Калининградской области достигла 5,1 млн руб. и впервые с 2018 года превысила 1 млн руб. За месяц просроченные долги по зарплате выросли в 18 раз. Последний раз просроченная задолженность в области складывалась в сумме свыше 5 млн руб. в 2017 году. Такие данные опубликовал Росстат.



Всего задолженность сформировалась перед 88 сотрудниками. 79 из них работают в одной компании из сферы обрабатывающих производств.

Отметим, что статистика Росстата по долгам по зарплате сильно расходится с оценками областной прокуратуры.