Минкульт РФ о комплексе на Острове: местные специалисты — это приоритет

Для работы в учреждениях нового культурно-образовательного центра на Острове будут набирать преимущественно местных специалистов, а недостающие кадры — искать по всей России. Об этом журналистам во время визита в регион во вторник, 25 февраля, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Вообще местные специалисты — это приоритет. <...> Вряд ли мы говорим о том, что невероятно два занятых коллектива Третьяковской галереи и Большого театра ринутся преподавать, гастролировать или, если мы говорим о коллективе Третьяковской галереи, заниматься здесь научной деятельностью. Конечно, в первую очередь мы делаем здесь упор на детей, которые здесь будут учиться, и на самих зрителей, которые будут сюда приходить. А также на педагогов, которые ищутся тоже в первую очередь из числа жителей Калининграда и ближайшего региона в целом. <...> Конечно, если каких-то специалистов будет не хватать, мы будем искать, и будем искать по всей России. Это не значит, что из двух крупнейших городов-миллионников страны мы будем посылать людей преподавать и учиться в Калининграде», — пояснила министр.

В то же время, подчеркнула министр, калининградские филиалы не будут «брошены на произвол судьбы» и должны отвечать всем стандартам «головных» учреждений. «Это невероятная ответственность — оставить уровень сцены Большого театра, перенести с Театральной площади в Калининград, если говорить о Третьяковской галерее — то же самое. И конечно, если речь идет об образовательном процессе, мы не можем говорить о том, чтобы уровень был ниже или как-то к этому относились по какому-то вторичному принципу, конечно нет. Для этого это и строится, чтобы уровень был общий», — сказала Любимова.