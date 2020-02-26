На 17-ти улицах Калининграда временно отсутствует электроснабжение (список)

На 17-ти улицах Калининграда временно отсутствует электроснабжение (список)
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде по причине ремонтных работ в среду по ряду адресов отсутствует электричество иди вода. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Для проведения работ по ремонту сетей отключено электроснабжение у потребителей:

с 09.00 до 13.00 -

ул. Каштановая аллея, 158-164,

ул. Чекистов, 113-135;

с 09.00 до 18.00 –

ул. Литовский Вал, 47-55,

ул. 9 Апреля, 2-18,

ул. Фрунзе, 26-44,

ул. Кирпичная, 7-9,

ул. Дзержинского, 198-216,

пр-т Победы, 40, 40/1, 40а, 42-42д, 50,

ул. Бассейная, 3, 4,

ул. Кутузова, 39,

ул. Лесопарковая, 1-7, 17-23, 4а,

пер. Лесопарковый, 2-10, 5-7, 27а,

ул. Энгельса, 7а,

ул. Брамса, 19-23 К1, 22 (проф. лицей №22),

ул. Генделя, 5,

ул. Кронштадтская, 10-12,

ул. Носова, 2-16. 

Холодное водоснабжение до 14.00 приостановлено на ул. Автомобильной, 4-12, ул. Батальной, 24, до 16.00 — на ул. Радищева, 108-110, 115, ул. Станочной, 10-12, пр-те Победы, 95-99, до 17.00 — на ул. Интернациональной, 52-62, 66-74, ул. Н. Карамзина, 15, 33, 37, 41-47, ул. О. Кошевого, 82-88.

Все контакты диспетчерских коммунальных служб доступны в «Справке Нового Калининграда».

 

 

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