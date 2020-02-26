На Балтийской косе начался демонтаж ангаров аэродрома «Нойтиф»

Продолжение: Мельников: разрешение на снос ангаров на Балткосе дало правительство региона
Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

В среду утром начался демонтаж конструкций одного из ангаров на Балтийской косе. Как отмечают очевидцы в соцсетях, на месте работают специалисты с «газовым оборудованием для резки», рядом находятся грузовики с вышками. Информацию об этом «Новому Калининграду» подтвердил активист из Балтийска Сергей Дустин.

«Начался демонтаж металлических конструкций ангаров аэродрома „Нойтиф“. Власти региона, города Балтийска так и не смогли предложить ни нам, ни собственнику ангаров приемлемого решения этой проблемы. В результате Балтийская коса, город Балтийск, Калининградская область и Россия теряют один из самых уникальных исторических объектов», — отметил он в своем фейсбуке.


Напомним, в конце ноября 2018 года собственник ангаров на Балтийской косе уже пытался снести строения. На следующий день действия владельца признали незаконными, а губернатор области Антон Алиханов пообещал оштрафовать его. В начале декабря директор музея «Балтийский люнет» обратилась в региональную Службу охраны памятников с просьбой включить в реестр объектов культурного наследия комплекс бывшего немецкого аэродрома «Нойтиф», однако он оказался «важным стратегическим объектом» для Министерства обороны.


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