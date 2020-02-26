Суд по делу о мосте между Кумачево и Новым снова перенесли

Судебное заседание об обеспечении прохода по мосту между поселками Кумачево и Новое отложили из-за того, что адвокат ответчика не успел ознакомиться с материалами дела. В распоряжении «Нового Калининграда» имеется аудиозапись заседания.

Изначально разбирательство было прервано на полчаса в связи с тем, что администрация не предоставила суду запрашиваемый пакет документов. После этого выяснилось, что представитель ответчика не получил доступ к материалам дела и не смог провести подготовительную работу. Он ходатайствовал о переносе заседания.

Новое судебное разбирательство назначено на 18 марта.

Подробнее о ситуации с мостом между поселками можно прочитать в публикации «Нового Калининграда».