«Санта-Барбара» по-калининградски: как мост, связывающий 2 поселка, стал частным

Летом 2019 года у моста через реку Гурьевка, связывающего поселки Кумачево и Новый, появился забор. Его поставил один из жителей поселка Кумачево (или так называемой «Санта-Барбары»), чтобы «обезопасить» соседей от дамбы и дамбу от соседей. Теперь местным жителям приходится тратить на дорогу до Гурьевска в несколько раз больше времени, а мост стал предметом судебного разбирательства.

«Если идти через дамбу, то 5-10 минут, а через Гурьевск — больше часа, плюс дети и пешеходы подвергаются опасности, так как передвигаются фактически по проезжей части, где систематическое движение автотранспорта на высоких скоростях», — объясняет местный житель Александр Лакеев.

Забор вокруг моста, связывающего поселки, установил житель, взявший в аренду прилегающий участок. Чтобы через ограждение не перелезали, прутья измазаны солидолом. Теперь в обход вынуждены идти все, в том числе молодые мамы с колясками, школьники и пожилые люди. Однако, как оказалось, не все с таким положением вещей готовы мириться.

После обращения местных жителей дело оказалось в суде, истцом выступила прокуратура. В понедельник, 10 февраля, прошло выездное заседание — судья Анна Кунина лично осмотрела спорный объект. По ее словам (запись имеется в распоряжении редакции), сооружение представляет собой несколько частей: изначально это бетонное мощение, переходящее в железный мост. Справа к нему прилегают участки ответчика. У владельца нет других проходов к дому, кроме моста, и в данный момент им пользуется только он.

На суде выяснилось, что при заключении договора аренды не было указано обременение земли правом прохода и проезда общего пользования. Но при постановке участка на кадастровый учет и при утверждении его схемы данное условие было. В постановлении от 2017 года, конкретно в технических характеристиках, часть земельного участка отмечена как место для общего прохода.

На вопрос судьи о том, почему обременение не было указано в договоре аренды, представитель мэрии ответил, что «данное постановление было в 2017 году, а договор аренды в 2018 году», а он «в тот момент не работал», поэтому пояснить не может. По его мнению, обременение с 2017 года должно было сохраниться. Однако, как заявил адвокат ответчика, после заключения договора аренды гурьевская администрация не предпринимала никаких попыток внести в документ связанные с обременением правки.

Также защитник прояснил, что хотя рядом с участком проходит дорога общего пользования местного значения, идет она только до границы участка, то есть местная улица Озерная не проходит через гидротехническое сооружение и мост не является ее частью. Представитель администрации эту информацию подтвердил.

Тем не менее, по мнению прокурора Калининградской области Сергея Хлопушина, арендодатель все же должен был обеспечить право проезда и прохода по этой территории. «В соответствии с законодательством у нас есть прибрежная часть, которая не должна перегораживаться. Гражданин может пользоваться водным объектом беспрепятственно и проходить вдоль реки или озера по прибрежной полосе. Не всегда это, конечно, наблюдается», — сказал прокурор.







В свою очередь адвокат арендатора заявил, что мужчина оформил участок во временное владение для того, чтобы обеспечить себе проход и проезд к дому, потому что иной дороги нет, и «в первую очередь для обеспечения не только безопасности эксплуатации данного гидротехнического сооружения, но и безопасности жизни и здоровья граждан из числа неопределенного круга лиц, для обеспечения и своей безопасности ввиду того, что [арендованный] земельный участок находится ниже [уровня реки]».

По словам защитника, несколько раз участок затапливало, но в администрацию по этому поводу он не обращался, а разбирался своими силами. Самым показательным эпизодом называлось подтопление в 2006 году, когда ответчику из-за повреждения дамбы был причинен материальный ущерб. Однако он восстановил участок своими силами, и никаких документов, которые свидетельствовали бы об этом затоплении, не сохранилось. Обеспечить безопасность собственности, заявила защита, никак, кроме приобретения участка в аренду, было невозможно.

Выслушав все доводы, суд не смог вынести приговор. Прокуратура ходатайствовала о признании торгов по сдаче участка в аренду незаконными, мотивируя свою позицию тем, что между поселками Новое и Кумачево нет другого прохода и гидротехническое сооружение фактически является объектом общего пользования, необходимым для обеспечения жизнедеятельности населения. Суд ходатайство удовлетворил.

На следующем судебном заседании, назначенном на 25 февраля, по словам Анны Куниной, на месте ответчика окажется администрация Гурьевского городского округа. Будет решаться вопрос о законности торгов и о возвращении гидротехнического сооружения в собственность муниципалитета. Прокуратура намерена обязать собственника убрать забор и обеспечить неопределенному кругу лиц доступ на прибрежную территорию.

Но Александр Лакеев считает, что даже такое решение не удовлетворит инициаторов обращения. «Люди на этом не желают останавливаться, они решили полностью довести дело до конца, чтобы не было больше никаких подобных ситуаций, и привлечь собственника к ответственности», — полагает он.

Адвокат ответчика комментировать ситуацию отказался, сославшись на то, что он на это не уполномочен.

Текст — Яна Сироткина, фото — Александр Лакеев

