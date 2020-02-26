Региональное управление Россельхознадзора возглавил Николай Крутиков

Региональное управление Россельхознадзора возглавил Николай Крутиков
Николай Крутиков. Фото с сайта регионального управления Росельхознадзора

Приказом Министерства сельского хозяйства на должность руководителя управления Россельхознадзора по Калининградской области назначен Николай Крутиков. Об этом сообщается на сайте управления в среду, 26 февраля..

Приказ был подписан 21 февраля. Николаю Крутикову 60 лет. В 2003 году он окончил Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Государственное муниципальное образование». Ранее занимал должности заместителя руководителя Центрального Управления Ростехнадзора, заместителя руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора по Калининградской области, заместителя Руководителя Управления Россельхознадзора по Калининградской области.

С ноября 2019 года обязанности главы управления возглавлял Вадим Смирнов.



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