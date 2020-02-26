Власти Калининграда решили, на что потратят новые бюджетные деньги в 2020 году

В среду, 26 февраля, на заседании комиссии по бюджету городского Совета депутатов обсудили внесение поправок. По словам председателя Андрея Кропоткина, в этом году наблюдается положительная динамика, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Почти 1,5 млрд рублей регион выделяет в качестве субсидий «Водоканалу». Калининградские власти сообщили, что будут заниматься развитием инфраструктуры вокруг объектов коммунального предприятия.

Чуть больше 30 млн рублей власти выделили на расселение из аварийного и ветхого жилья. На эту статью расходов ожидаются также поступления из федерального бюджета.

На 13,5 млн рублей горвласти планируют благоустроить дворовые территории, а более 16 млн рублей будет дополнительно выделено для перекладки сетей пешеходной зоны Рокоссовского — Соммера. Также порядка 5 млн рублей направят на работы на Нижнем пруду.

189 млн рублей заложено на капитальный ремонт дорожной сети в городе, в том числе 8,3 млн рублей для разработки проектной документации для улиц Серпуховской, Полоцкого, Карла Маркса, чтобы в 2021 году включить их в программу «Безопасные и качественные дороги». 51 млн рублей выделят для устройства подъездных путей на остров Октябрьский. Также выделили деньги на ремонт улицы Карташева в микрорайоне Космодемьянского, строительство инфраструктуры вокруг детского сада № 72 на ул. Красной.

На заседании отметили, что бюджет Калининграда на 2020 год увеличивается на 1 млрд 368 млн рублей за счет помощи из областного бюджета. Изначально он был принят на уровне 15,9 млрд рублей. Дефицит составил 107,7 млн рублей, однако, по словам чиновников, внесение поправок уменьшило муниципальный долг.



