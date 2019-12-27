С автомобилями и казаками: как хотят благоустроить ул. Рокоссовского и Соммера

Работа по созданию прогулочной зоны на улицах Рокоссовского и Соммера началась много лет назад, с тех пор появилось несколько проектов, и все они легли в итоге на полку, потому что денег на реализацию не было и не предвиделось. Пару лет назад территорией заинтересовались москвичи — и благоустройство территории взяли на себя «Стрелка» и ДОМ.РФ. К тому же будущая пешеходная зона попала в программу «Комфортная городская среда» на 2020 год. Рабочим проектом должна была заниматься екатеринбургская компания «Нейтрино», но она ничего не сделала, а план благоустройства пришлось менять. «Недвижимость Нового Калининграда» рассказывает, как хотят обустроить прогулочную зону в центре Калининграда и что об этом думают местные жители.

Как было в старом проекте?

Требования администрации к проекту облагораживания территории в 2014 году были схожими с тем, что в итоге предложило бюро «Стрелка»: подумать над озеленением улицы, сделать освещение аллеи, добавить цветников и гармонично вписать малые архитектурные формы в общее пространство. Правда, работать предлагалось уже по готовым ранее эскизам. Архитекторы бюро «Никор проект» добавили к первоначальным условиям несколько своих деталей: площадку для роллеров и любителей скейтбордов, а также различные малые архитектурные формы. Они же и забрали из бюджета 994 тыс. рублей за разработку проекта реконструкции пешеходной зоны.

Улицу Соммера планировалось оставить пешеходной (хотя архитекторы, наоборот, выступали за открытие сквозного проезда). Вячеслав Генне тогда сетовал на жителей района, которые не понимают, что это территория принадлежит городу. «Они сказали — не лезьте и ничего не трогайте, мы не хотим людей видеть, чтобы никто там не парковался — хотя никто, кроме них, там не паркуется. И эти люди продают на первых этажах квартиры, и там появляются новые магазины и офисы», — отмечал он. В итоге проект 2014 года лёг на полку, и только через несколько лет обновить планы решила «Стрелка».





Московским урбанистам городское пространство показалось более функциональным, чем оно есть сейчас. Специалисты тогда признавались, что сосредоточиться пришлось на пожеланиях самих граждан, среди которых приведение в порядок системы пешеходных дорог и тропинок и озеленение газонов, где сейчас почему-то паркуются машины. Ко всему остальному авторы проекта добавили сеть велодорожек и освещение вдоль каждой из улиц, показав все эти иллюстрации публике на публичной встрече. Легкая «косметика» проекта заключалась в сочетании ступенчатых скамеек с приведенными в порядок фасадами домов.

Почему идею пришлось менять?

Выбранный весной для разработки рабочей документации подрядчик по какой-то причине решил этого не делать. «Наши ожидания подрядчик не оправдал, будем предлагать внести его в реестр недобросовестных поставщиков. Бюджетных денег по этому контракту муниципалитет не расходовал», — объяснял в сентябре 2019 года заместитель председателя комитета городского хозяйства Юрий Кондратьев и уточнял, что дальнейшей работой теперь уже займутся муниципальные структуры. В итоге доработку проекта взяло на себя городское учреждение «Капитальный ремонт многоквартирных домов», поскольку их проектировщики обладали квалификацией и соответствующими допусками.

Как признались в администрации, поменялось в проекте многое. «Они [специалисты бюро] предложили достаточно много идей по развитию города Калининграда, в том числе улицы Черняховского», — отметил на слушаниях глава МКУ «Капитальный ремонт многоквартирных домов» Сергей Русович. Разошлись мнения у городских специалистов со «Стрелкой» в организации транспортной схемы — в новом видении развилку у общежитий нужно сделать «по-новому», а проезд к домам закрыть запрещающими знаками.

Соммера — для машин или людей?

Еще три года назад градостроители Калининграда считали, что через Соммера надо открыть проезд. «Пятьдесят лет уже архитекторы твердят властям, что необходимо внутреннее распределительное транспортное кольцо, фрагментом которого является именно улица Соммера. И власти пятьдесят лет упорно заказывают проекты благоустройства пешеходного движения по ней. Почему так происходит — непонятно. А потом спрашивают, почему у нас с транспортом проблемы такие», — говорил о неправильном формате улицы архитектор Олег Васютин в феврале 2015 года и добавлял, что ее пешеходная привлекательность была утрачена вместе с былой популярностью Центрального рынка у горожан.

В сознании планировщиков эти мысли живы и сейчас, изменился только тон в разговорах об автомобилизации Соммера. Сегодня архитекторы предпочитают доказывать такую необходимость строгими проектными требованиями. «Надо как-то найти консенсус. Норматив такой сейчас существует при проектировании — это эконом-вариант. На одну квартиру — одна машина», — пытался объяснить местным жителям на прошедших в конце декабря слушаниях Русович, попутно отвечая на вопросы собравшихся о том, сколько у его семьи машин. По его мнению, текущую переполненность дворов машинами нужно контролировать запретом въезда на придомовую территорию. «Понятно, что нужно работать с каждым домом, чтобы появились какие-то возможности и места», — уточнил он.



«Понравится, не понравится — это дело десятое, — пытался успокоить публику председатель комитета городского хозяйства мэрии Александр Купцов. — У нас вот это все, что мы сейчас обсуждаем, за танком — это в красных линиях называется существующая улица Соммера. Никакая не придомовая территория». По его словам, власти не могут взять и убрать ее, а пешеходная зона будет «чуть в другой стороне».

В результате долгих попыток прийти к общему мнению с горожанами власти определили, что проезжей части все-таки быть, но с одной оговоркой — сквозного выезда на Ленинский проспект не будет. А вот улице Иванникова, на которой сейчас и так есть движение, повезло не так сильно — жители опасаются, что тихая узкая улочка станет магнитом для пробок днем и загазованной гоночной трассой — ночью. Произойти так может из-за открытия для машин отрезка Соммера (сейчас жильцы просто паркуют там свои автомобили), соединяющего Иванникова с Минской.

Со стоянками на Соммера тоже не все так просто: по новому проекту расширять улицу не собираются, а это значит, что в будущем мест для парковки машин станет еще меньше. «Только в двух местах или трех есть возможность между деревьями организовать стоянку», — обозначил Русович возможные перспективы. С ним согласился и Купцов, добавив, что «всегда хочется жить комфортно», однако для изменения решения нужно еще раз рассмотреть все интересующие жильцов вопросы.

В 2020 году будет благоустроена вся территория Соммера — Рокоссовского?

В конце ноября власти решили все-таки разделить изначально единый проект благоустройства пешеходной зоны. В основном это связано с экономическими причинами — первая часть (ул. Рокоссовского от Черняховского до танка), по оценкам администрации, обойдется городскому бюджету в 105 млн рублей. По мнению Русовича, на эту сумму «можно безболезненно в течение одного года спроектировать и сделать этот участок». Также первая часть не нуждается в замене системы коллекторов, чего нельзя сказать об отрезке на улице Соммера. «Когда обследовали существующий коллектор, мы поняли, что его можно просто пройти и проверить. Он рабочий, мы можем только собрать воду с этого участка. Это уже возможно проектировать, и мы можем за один год все это сделать», — с уверенностью отметил он.

Тема танка во время обсуждений понималась несколько раз. Одни горожане раскритиковали его недавнее обновление, другие просто предлагали изменить оформление вокруг него. «Покрасили танк. Вы это убожество видели вообще?» — заявила жительница одного из близлежащих домов.

В новом проекте территория вокруг памятника определена своего рода композиционным центром всего бульвара. Для воплощения идеи в жизнь авторы предлагают установить доски памяти с информацией о военных деятелях и связанных с ними исторических событиях, в честь которых сегодня названы эти улицы. «Сейчас никто не знает, что 548 танков участвовало в штурме Кенигсберга, никто не знает, сколько штурмовых отрядов здесь было, да? — задал публике риторический вопрос Русович. — Для детей, для подрастающего поколения это надо».

Не забыли разработчики и про скамейки — не менее волнительную для участников обсуждения тему. Существующие сидения по проекту должны быть заменены на более современные аналоги, а в некоторых местах они будут иметь непривычную форму и исполнение. Однако жителям не понравилась идея увеличения количества «сидячих мест» как на прогулочной территории, так и рядом с ней, а причиной этому — выпивохи, громко гуляющие летом по ночам. «Я видел план на сайте. И прямо в этой зеленой зоне, прямо возле дома собираются скамейки поставить», — отметил горожанин, проживающий рядом с постаментом, и попросил отказаться от подобных решений.



«Конечно, мы не можем из-за десятка пьяниц, наших же жителей, все остальное население города лишить комфорта. Поэтому, конечно же, скамейки будем ставить», — парировал представитель администрации Купцов и предложил другую альтернативу — активнее привлекать внимание полиции (и почему-то казачества) к подобным инцидентам.

По словам Русовича, по периметру всей первой очереди будущей пешеходной зоны планируется выставить камеры «Безопасного города», фиксирующие любителей выпить не только у танка, но и на «барной стойке» вокруг парковки на Черняховского. Кстати, от строительства фонтана там все-таки отказались. «Сейчас стоит один столб на три видеокамеры перед танком, а будет 8 столбов», — ответил он на вопрос о ночной безопасности и покое на Рокоссовского.

Это все понятно. А с детьми где гулять, какие-то площадки предусмотрены?

Власти города решили, что вдоль аллеи на Рокоссовского можно разместить целых три вида площадок. Тренажерная крытая площадка, которую обустроят у бассейна, будет выполнена из антивандальных материалов — такие уже стоят рядом с некоторыми городскими водоемами, а именно — рядом с ранее попавшими в «Комфортную городскую среду» Летним озером и Нижним прудом.

Детские площадки «с новыми дизайнерскими решениями», согласно плану, займут свои места на газоне между ведущей к танку аллеей и территорией гимназии. В проекте они взаимодополняют друг друга, а одна из них будет учитывать особенности маломобильных посетителей для более комфортного отдыха. «Достаточно дорогое удовольствие. Поверьте, что детские площадки некоторые стоят по 8,5 [млн рублей], по 15 млн рублей», — заметил архитектор. Какая стоимость у планируемой площадки на Рокоссовского — пока неизвестно.

А вот площадки для выгула животных авторы задумки не предусмотрели, но, вероятно, знают некоторые методы борьбы с теми, кто выводит собак на клумбы. «Скорее всего, мы там не будем делать площадку для собак, а усилим пеший патруль полиции или гвардии национальной», — решили испугать «собачников» в администрации.

Вот на картинках все так красиво, а в реальности — пока не так. Будут как-то внешний вид домов менять или тропинки облагораживать?

По мнению властей, внешний вид домов — компетенция совсем другого учреждения, а к федеральному проекту обновление фасадов никак не относится. «Мы не можем сделать в нашей программе фасады ваших домов», — признался Купцов и рекомендовал всем желающим обновить внешний вид дома обратиться в Фонд капремонта.

А вот вытоптанные горожанами тропинки к концепции относятся. Их проектировщики хотят не только привести в порядок, но и плавно связать с системой велодорожек, выполненных из прочного красного бетона. Существующие пути между деревьями, кустами и другими элементами аллеи при реконструкции сохранят и облагородят, не жертвуя при этом существующей экосистемой парка. Озеленение газонов, согласно подсчетам проектировщиков, для будущей пешеходной зоны обойдется бюджету в 2,5 млн рублей, а высадка новых деревьев — в 7,5 млн рублей.

Текст — Михаил Баранов / Новый Калининград; иллюстрации взяты с презентации проекта