В горсовете уточнили детали предстоящей реконструкции ул. Карташева

В горсовете уточнили детали предстоящей реконструкции ул. Карташева
Виталий Невар / Новый Калининград
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При реконструкции ул. Карташева в микрорайоне Космодемьянского планируют провести масштабное строительство, включающее расширение дороги. Об этом рассказал председатель горсовета Андрей Кропоткин на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности в среду, 26 февраля.

Депутат уточнил, что на реконструкцию уже заложены средства в бюджете. Власти планируют, что работы начнутся во второй половине 2020 года.

«Там заложат все сети, расширят магистрали, пешеходные дорожки и добавят дополнительные световые точки», — сообщил Кропоткин.

Председатель горсовета считает, что ремонтные работы дадут большой толчок к развитию всего микрорайона.



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