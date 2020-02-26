Рособрнадзор анонсировал использование искусственного интеллекта при проверке ЕГЭ

Рособрнадзор анонсировал использование искусственного интеллекта при проверке ЕГЭ
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Рособрнадзоре рассказали об использовании технологий искусственного интеллекта при проверке работ ЕГЭ, передает «Российская газета» со ссылкой врио руководителя ведомства Анзора Музаева. Сообщается, что контролировать качество работ начнут с текущего года.

«Использование программ искусственного интеллекта — распознавание почерков, эту работу мы провели в режиме апробации в прошлом году, с этого года вводим в штатный режим по всем предметам, — процитировали его слова в издании. — Пропускаем работы через программу, она определяет почерк. Порядка 35 работ экспертиза подтвердила, что они выполнены разными участниками экзамена. Подавляющее большинство подмен было в следующей последовательности: на сочинение приходил кто-то другой. А на ЕГЭ мы видели работу настоящего участника».

Музаев отметил, что такая работа помогла выделить из огромного массива данных единичные нарушения, возникшие за время экзамена. По его словам, всего проверенных сканов было около 5 млн штук. Технологию распознавания лиц на ЕГЭ и поведенческого анализа с помощью нейросети, добавил представитель Рособрнадзора, пока будут тестировать в режиме апробации, однако делать это будут с согласия школьников и родителей.

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