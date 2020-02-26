Путин призвал жестко реагировать на произвол полицейских

Путин призвал жестко реагировать на произвол полицейских
Владимир Путин. Виталий Невар / Новый Калининград
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Президент России Владимир Путин призвал МВД жестко реагировать на фальсификации в работе полицейских. Также он настоятельно посоветовал избавляться от таких сотрудников. Об этом сообщает «Интерфакс».

«На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников», — сказал Путин на заседании расширенной коллегии министерства.

Кроме того, он потребовал принять дополнительные меры по организации работы, в частности, на досудебной стадии, и уделить особое внимание на то, чтобы органы дознания и предварительного следствия действовали в рамках закона.

В поле постоянного внимания полиции, по мнению главы государства, должно находиться интернет-пространство, где «продолжают действовать разного рода радикальные группы», склоняющие подростков к самоубийствам и преступлениям. «Работа должна вестись постоянно, а организаторы и подстрекатели — нести заслуженное наказание», — добавил президент.

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