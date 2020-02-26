Мэрия: трубу с нечистотами в районе бывшей свалки затампонировали

В Калининграде затампонировали трубу с нечистотами в районе бывшей городской свалки. Об этом рассказала пресс-служба администрации.

Мэрия сообщила, что найти тех, кто трубу использует, так и не удалось. Поиск прокуратуры тоже не дал результатов, поэтому после предупреждения сток был затампонирован при помощи МБУ «Гидротехник».

Изначально были обрезаны сами трубы. В ходе работ выяснилось, что сброс нечистот производился каждые полчаса, из-за чего приходилось делать паузы. После этого в трубу забили пробку и приварили сверху металлическую крышку в случае, если кто-то из «промышленников» захочет все вернуть.

Администрация сообщает, что в течение нескольких дней за этим районом будут пристально наблюдать, чтобы установить виновника.