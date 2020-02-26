БФУ им. Канта выделили 125 млн на повышение конкурентоспособности

БФУ им. Канта выделили 125 млн на повышение конкурентоспособности
Виталий Невар / Новый Калининград

Калининградский БФУ им. Канта получил 125 млн руб. на повышение конкурентоспособности. Деньги университету выводили в рамках участие в проекте 5-100. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в администрации учебного заведения.

Как рассказали «Новому Калининграду» в университете, деньги планируется тратить на поддержки перспективной молодежи и мобильности преподавательского состава. 

«Планируется финансирование исходящей мобильности — это когда ученые могут ездить на командировки в различного рода ведущие мировые научные центры и на конференции научные, симпозиумы и так далее», — отметил директор по стратегическому развитию БФУ им. Канта Данил Ажинов.

Также учебное заведение планирует повышать мобильность учащихся. «Студенты с высокими наукометрическими показателями — те, которые наукой занимаются — их мы тоже поддерживаем в плане мобильности, чтобы они могли съездить, например, в исследованиях поучаствовать в других вузах или выступить с докладом на конференции», — добавил  Ажинов.

Напомним, в феврале прошлого года БФУ им. Канта выделили 123 млн руб. на повышение конкурентоспособности.

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