Минпромторг придумал единые правила продажи алкоголя возле соцобъектов

Минпромторг разработал проект единых правил, в которых прописано допустимое расстояние между точками по продаже алкоголя и школами, больницами, спортивными объектами. Соответствующий проект постановления опубликовали на портале нормативных правовых актов.

Как отмечается в документе, сейчас местные власти самостоятельно определяют расстояния между соцобъектам и точками торговли. Минпромторг предлагает ввести единый федеральный подход для регулирования розничной продажи алкоголя и предотвращения фактов коррупции на местах при установлении границ территорий.

Согласно документу, сначала местные власти должны будут направлять проект акта, устанавливающего или увеличивающего площадь прилегающей территории, в региональный орган, курирующий торговлю, и уполномоченному по защите прав предпринимателей. При этом, по мнению Минпромторга, достаточным расстоянием, чтобы не создавать соседство с алкомаркетом, является 30 метров.

Отмечается, что излишние ограничения негативно сказываются на легальном бизнесе, никак не влияют на уровень злоупотреблений алкоголем ‎и ведут к увеличению нелегального сегмента рынка.