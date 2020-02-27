Многомиллионный контракт на уход за кладбищами Калининграда получает МП «Альта»

Многомиллионный контракт на уход за кладбищами Калининграда получает МП «Альта»
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Администрация Калининграда предпочла дать 17,2 млн руб. на уход за городскими кладбищами в 2020 году муниципальному предприятию «Альта». Итоги торгов опубликованы в четверг, 27 февраля, на портале госзакупок.

Согласно документам, для участия в конкурсе было подано всего четыре заявки. При этом названия организаций не раскрываются. Лишь в итоговом протоколе указано, что победителем стало МП «Альта».

Напомним, в техническом задании говорится о трех кладбищах: на проспекте Мира, Балтийском шоссе и у поселка Авангардное. Там необходимо будет поставить мусорные контейнеры и биотуалеты. До конца года исполнителю предстоит следить за чистотой. Договор также предусматривает акарицидную обработку.

В середине 2019 года стало известно, что в отношении директора муниципального предприятия «Альта» Олега Быкова, который также является депутатом горсовета Калининграда, возбуждено уголовное дело. В офисе МП проводили обыски.

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