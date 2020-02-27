Берег в Ушаково намерены защитить километровой стеной

Ради защиты береговой линии в поселке Ушаково госучреждение «Балтберегозащита» намерено построить стену длиной 908 метров. Об этом говорится в опубликованной на сайте областного правительства документации по планировке территории, где намечено строительство.

«Берегозащитное сооружение конструктивно представляет собой стенку из ряда железобетонных свай (составных свай длиной 15,0 м и 14,0 м и цельных свай длиной 7,0 м), связанных поверху железобетонной надстройкой, с тыльной стороны стенки отсыпан щебень 40-70 мм с камнем 60-100 см валом шириной от 3,50 м до 4,75 м», — говорится в документе.

Итоговая высота сооружения должна составить 2,5 метра, ширина (включая склоны с засевом трав с подсыпкой растительного грунта) — от 3,5 до 14 метров. Основна его функция — защита участка берега Калининградского залива от размыва и разрушения.

В мае 2019 года правительство Калининградской области распорядилось выделить «Балтберезащите» более 1,2 млрд руб. на работы, связанные с защитой морской береговой линии.