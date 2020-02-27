Депутаты не отказались от идеи раскрасить орден Победы на Триумфальной колонне в Калининграде

В горсовете Калининграда напомнили о пожелании ветеранов раскрасить орден Победы на Триумфальной колонне на площади Победы. Тема обсуждалась в четверг на заседании комиссии горсовета по социальной политике, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Вопрос поднял глава горсовета Андрей Кропоткин. Глава управления культуры горадминистрации Марина Пахалюк ответила: «Мы его зачистим, почистим, но предложение по раскраске краской — это не очень хороший вариант. Краской покрасить — потом не очень красивый вид. «Почему, а что с ним будет? Покрасьте, будет красивый орден, и подсветка у нас есть», — отреагировал Кропоткин. «Ну и автор тоже против этого», — продолжила Марина Пахалюк. «Ну а при чем здесь автор? На Орден Победы у него авторские права? Да не может быть», — заявил председатель горсовета. В интервью журналистам после заседания он заявил, что смотрит в окно и «вообще ничего» не видит на ордене, «потому что все как бы сплошняком».

В итоге управлению культуры поручили подготовить «макет» с раскрашенным орденом для того, чтобы можно было оценить изменения визуально.

Напомним депутаты горсовета еще в октябре 2013 года принимали решение «эстетически улучшить» орден Победы на Триумфальной колонне, добавив «рубинов» и «платины». Тогда было решено обновить его, приурочив это к 70-летию Победы.

Затем уже глава областного Совета ветеранов Борис Косенков в марте 2015 года заявил о том, что орден имеет серый вид. По словам Косенкова, ветераны предложили раскрасить орден Победы, как это сделано в Минске. Мэр Калининграда Александр Ярошук тогда сообщал, что стоимость работ достаточно внушительная, а губернатор Николай Цуканов предлагал городу софинансирование в 50% и просил выполнить просьбу ветеранов к 9 Мая. Однако позже стало известно, что это нельзя сделать из-за позиции «автора монумента, который имеет авторские права на стелу».

Отметим, автор колонны (он является автором всего проекта площади Победы) — калининградский архитектор Олег Копылов. Автор памятного знака в виде ордена Победы — скульптор из Минска Виктор Ковач.

28-метровая Триумфальная колонна была установлена в 2005 году к 750-летию Кенигсберга. Орден Победы увенчал ее в июне 2013 года. Споры о том, что именно будет на Триумфальной колонне, длились около 7 лет. Изначально экс-мэр Калининграда Юрий Савенко предполагал, что на верхушке появится ангел. Позже предлагалось установить богиню Победы, звезду, некий «женский образ» и даже образ экс-губернатора Бооса (эту идею выдвинули горожане во время интерактивного голосования на сайте мэрии). Тогда же появилась идея увенчать колонну орденом Победы, и лишь в апреле 2013 года из областного бюджета были выделены 4,5 миллиона рублей на его установку.