Совет по культуре решил не менять цвет ордена Победы на Триумфальной колонне

Совет по культуре при губернаторе Калининградской области отклонил предложение Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов раскрасить орден Победы на Триумфальной колонне в центре Калининграда. Губернатор Алексей Беспрозванных предложил реализовать аналогичную идею в другом месте.



Инициативу на рассмотрение Совета по культуре выдвинул глава областного Совета ветеранов Евгений Семенник. Он предложил приблизить расцветку ордена к оригинальной, как это сделано на обелиске на площади Победы в Минске. Глава администрации Елена Дятлова пояснила, что провести работу по раскрашиванию существующего ордена практически невозможно — необходим демонтаж, кроме того, с существующим знаком, выполненным из бронзы, это будет сделать крайне сложно, поэтому нужно будет заказывать новый орден. Кроме того, по её словам, не получено разрешение у автора калининградского ордена Победы — белорусского скульптора Виктора Ковача. Против варианта раскрасить памятный знак высказались и другие члены Совета по культуре, отметив, что Калининград живет с бронзовым орденом уже много лет.

Губернатор Алексей Беспрозванных в свою очередь предложил поставить в Калининграде памятник с орденом Победы, цвета которого максимально приближены к оригинальным, но в другом месте. «У нас очень много мест в регионе, где можно поставить памятник», — сказал он. В итоге против предложения ветеранов проголосовали единогласно.

Напомним депутаты горсовета еще в октябре 2013 года принимали решение «эстетически улучшить» орден Победы на Триумфальной колонне, добавив «рубинов» и «платины». Тогда было решено обновить его, приурочив это к 70-летию Победы. Затем уже глава областного Совета ветеранов Борис Косенков в марте 2015 года заявил, что орден имеет серый вид. По словам Косенкова, ветераны предложили раскрасить орден Победы, как это сделано в Минске. Мэр Калининграда Александр Ярошук тогда сообщал, что стоимость работ достаточно внушительная, а губернатор Николай Цуканов предлагал городу софинансирование в 50% и просил выполнить просьбу ветеранов к 9 Мая. Однако позже стало известно, что это нельзя сделать из-за позиции «автора монумента, который имеет авторские права на стелу». В 2020 году горсовет Калининграда вновь обсуждал пожелание ветеранов.

28-метровая Триумфальная колонна была установлена в 2005 году к 750-летию Кенигсберга. Орден Победы увенчал ее в июне 2013 года. Споры о том, что именно будет на Триумфальной колонне, длились около 7 лет. Изначально экс-мэр Калининграда Юрий Савенко предполагал, что на верхушке появится ангел. Позже предлагалось установить богиню Победы, звезду, некий «женский образ» и даже образ экс-губернатора Бооса (эту идею выдвинули горожане во время интерактивного голосования на сайте мэрии). Тогда же появилась идея увенчать колонну орденом Победы, и лишь в апреле 2013 года из областного бюджета были выделены 4,5 миллиона рублей на его установку.

Автор колонны (он является автором всего проекта площади Победы) — калининградский архитектор Олег Копылов. Автор памятного знака в виде ордена Победы — скульптор из Минска Виктор Ковач.