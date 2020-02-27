«Что-то взошло, что-то не взошло»: власти обещают завершить озеленение Южного парка

«Что-то взошло, что-то не взошло»: власти обещают завершить озеленение Южного парка
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Городской облик

Весной будет продолжено озеленение Южного парка, реконструкция первой очереди которого завершилась в начале зимы. Об этом заявил на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйства в четверг глава муниципальной Дирекции ландшафтных парков Андрей Варфоломеев.

По его словам, реконструкция, помимо обустройства дорожек, освещения и строительства подвесного моста через пруд, предусматривала высадку 7 деревьев, 18 кустарников и засевание 5 тыс. квадратных метров (0,5 гектара) газонов. Глава комиссии Александр Колодяжный поинтересовался, когда озеленение закончится: «Я почему задаю вопрос: в декабре траву не садят», — отметил он. «В декабре они попытались посеять, что-то взошло, что-то не взошло, в апреле-месяце будут повторно выполнены эти работы, гарантийные обязательства предоставил подрядчик, готов выполнить, чтобы к весеннему периоду все было красиво», — пообещал Варфоломеев.

Напомним, проект реконструкции Южного парка был готов к 2014 году, работы решили выполнять поэтапно. Работы в рамках первого этапа обошлись в 45 млн рублей, что в итоге получилось, можно посмотреть здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter