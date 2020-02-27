«Что-то взошло, что-то не взошло»: власти обещают завершить озеленение Южного парка

Весной будет продолжено озеленение Южного парка, реконструкция первой очереди которого завершилась в начале зимы. Об этом заявил на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйства в четверг глава муниципальной Дирекции ландшафтных парков Андрей Варфоломеев.



По его словам, реконструкция, помимо обустройства дорожек, освещения и строительства подвесного моста через пруд, предусматривала высадку 7 деревьев, 18 кустарников и засевание 5 тыс. квадратных метров (0,5 гектара) газонов. Глава комиссии Александр Колодяжный поинтересовался, когда озеленение закончится: «Я почему задаю вопрос: в декабре траву не садят», — отметил он. «В декабре они попытались посеять, что-то взошло, что-то не взошло, в апреле-месяце будут повторно выполнены эти работы, гарантийные обязательства предоставил подрядчик, готов выполнить, чтобы к весеннему периоду все было красиво», — пообещал Варфоломеев.